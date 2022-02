Ireland v Italy Six Nations teams

(@FahadShabbir)

Dublin, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Feb, 2022 ) :Teams for Ireland v Italy Six Nations match to be played on Sunday at Lansdowne Road (kick-off 1500GMT): Teams (15-1) Ireland Michael Lowry; Mack Hansen, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, James Lowe; Joey Carbery, Jamison Gibson Park; Caelan Doris, Josh van der Flier, Peter O'Mahony (capt); Ryan Baird, Tadhg Beirne; Tadhg Furlong, Dan Sheehan, Andrew Porter Replacements: Rob Herring, Dave Kilcoyne, Finlay Bealham, Kieran Treadwell, Jack Conan, Craig Casey, Johnny Sexton, James Hume Coach: Andy Farrell (ENG) Italy Edoardo Padovani; Pierre Bruno, Juan Ignacio Brex, Leonardo Marin, Montanna Ioane; Paolo Garbisi, Stephen Varney; Toa Halafihi, Michele Lamaro (capt), Giovanni Pettinelli; Federico Ruzza, Niccolo Cannone; Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti Replacements: Epalahame Faiva, Ivan Nemer, Tiziano Pasquali, David Sisi, Manuel Zuliani, Braam Steyn, Alessandro Fusco, Marco Zanon Coach: Kieran Crowley (NZL) Referee: Nika Amashukeli (GEO)