Italian Open ATP and WTA tennis results - 1st update

Rome, Sept 15 (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Sep, 2020 ) :results from the second day of the ATP and WTA clay-court tournament in Rome on Tuesday (x denotes seed): Men 1st rd Federico Coria (ARG) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-1, 7-6 (7/5) John Millman (AUS) bt Joao Sousa (POR) 7-5, 7-6 (7/2) Andrey Rublev (RUS x9) bt Facundo Bagnis (ARG) 6-4, 6-4 Women 1st rd Katerina Siniakova (CZE) bt Angelique Kerber (GER x15) 6-3, 6-1Arantxa Rus (NED) bt Iga Swiatek (POL) 7-6 (7/5), 6-3Marketa Vondrousova (CZE x12) bt Misaki Doi (JPN) 6-1, 4-6, 6-4