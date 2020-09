Italian Open ATP and WTA tennis results - 3rd update

Rome, Sept 15 (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Sep, 2020 ) :results from the second day of the ATP and WTA clay-court tournament in Rome on Tuesday (x denotes seed): Men 1st rd Salvatore Caruso (ITA) bt Tennys Sandgren (USA) 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) Dominik Koepfer (GER) bt Alex De Minaur (AUS) 3-6, 6-3, 7-6 (8/6) Federico Coria (ARG) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-1, 7-6 (7/5) Pedro Martinez (ESP) bt Sam Querrey (USA) 6-3, 7-6 (7/3) Denis Shapovalov (CAN x12) bt Guido Pella (ARG) 6-2, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 6-1 John Millman (AUS) bt Joo Sousa (POR) 7-5, 7-6 (7/2) Andrey Rublev (RUS x9) bt Facundo Bagnis (ARG) 6-4, 6-4 Dusan Lajovic (SRB) bt Alejandro Davidovich (ESP) 6-4, 6-4 Women 1st rd Yulia Putintseva (KAZ) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-2, 6-4 Darya Kasatkina (RUS) bt Vera Zvonareva (RUS) 6-2, 6-2 Katerina Siniakova (CZE) bt Angelique Kerber (GER x15) 6-3, 6-1 Cori Gauff (USA) bt Ons Jabeur (TUN) 6-4, 6-3 Irina Begu (ROM) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-2, 6-2 Polona Hercog (SLO) bt Kaja Juvan (SLO) 4-6, 6-4, 6-1 Arantxa Rus (NED) bt Iga Swiatek (POL) 7-6 (7/5), 6-3 Marketa Vondrousova (CZE x12) bt Misaki Doi (JPN) 6-1, 4-6, 6-4Anett Kontaveit (EST x14) bt Caroline Garcia (FRA) 6-3, 7-6 (7/1)Svetlana Kuznetsova (RUS) bt Bernarda Pera (USA) 3-6, 7-6 (7/3), 6-3