Italy v Turkey Euro 2020 starting line-ups

(@FahadShabbir)

Rome, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group A opener between Italy and Turkey at the Stadio Olimpico in Rome on Friday: Italy (4-3-3) Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (capt), Leonardo Spinazzola; Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli; Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne Coach: Roberto Mancini (ITA) Turkey (4-1-4-1): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Umut Meras; Okay Yokuslu; Kenan Karaman, Ozan Tufan, Yusuf Yazici, Hakan Calhanoglu; Burak Yilmaz (capt) Coach: Senol Gunes (TUR) Referee: Danny Makkelie (NED)