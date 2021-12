Laguna Phuket Championship scores

(@FahadShabbir)

Bangkok, Dec 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Dec, 2021 ) :Leading scores on Monday after the first round of the Laguna Phuket Championship (par 70): 62 - Bi-o Kim (KOR) 63 - Travis Smyth (AUS), Chanachok Dejpiratanamongkol (THA).

66 - Vanchai Luangnitikul (THA), Phachara Khongwatmai (THA), Kosuke Hamamoto (THA), Joohyung Kim (KOR), Kasidit Lepkurte (THA), Udayan Mane (IND), Sarun Sirithon (THA), Veer Ahlawat (IND).

67 - Bongsub Kim (KOR), Chapchai Nirat (THA), Ratchapol Jantavara (THA), Chaiphat Koonmark (THA), Shiv Kapur (IND).

68 - Charng-Tai Sudsom (THA), Siddikur Rahman (BAN), Sadom Kaewkanjana (THA), Berry Henson (USA), Aman Raj (IND), Jarin Todd (USA), Atiruj Winaicharoenchai (THA), Panuphol Pittayarat (THA), Natipong Srithong (THA), Taehoon Ok (KOR), Hongtaek Kim (KOR), Tirawat Kaewsiribandit (THA), Ryan Lumsden (SCO), Ratchanon Chantananuwat (amateur, THA), S Chikkarangappa (IND).