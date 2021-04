Liverpool v Real Madrid starting line-ups

(@ChaudhryMAli88)

Liverpool, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Apr, 2021 ) :Starting line-ups for the Champions League quarter-final, second leg between Liverpool and Real Madrid at Anfield on Wednesday (kick-off 1900 GMT, 1-3 agg): Liverpool (4-3-3) Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Nat Phillips, Andy Robertson; Fabinho, James Milner (capt), Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane Coach: Jurgen Klopp (GER) Real Madrid (4-3-3) Thibaut Courtois; Fede Valverde, Eder Militao, Nacho, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Karim Benzema (capt), Vinicius Junior Coach: Zinedine Zidane (FRA) Referee: Bjorn Kuipers (NED)