Vancouver, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2023 ) :Leading scores after the second round in the LPGA's CPKC Women's Open at Shaughnessy Golf and Country Club, Vancouver, on Friday: (USA unless stated) 137 - Megan Khang 71-66 138 - Linn Grant (SWE) 67-71 139 - Yuka Saso (JPN) 66-73, Ko Jin-young (KOR) 69-70 140 - Nelly Korda 70-70 141 - Kim Sei-young (KOR) 69-72, Hannah Green (AUS) 70-71, Linnea Str�m (SWE) 71-70, Georgia Hall (ENG) 73-68142 - Wichanee Meechai (THA) 72-70143 - Kim Hyo-joo (KOR) 72-71, Lee Mi-hyang (KOR) 73-70, Choi Hye-jin (KOR) 71-72, Lee Jeong-Eun6 (KOR) 74-69, Ayaka Furue (JPN) 73-70, Perrine Delacour (FRA) 70-73, Brooke Henderson (CAN) 75-68, Lauren Coughlin 74-69, Patty Tavatanakit (THA) 71-72, Maja Stark (SWE) 72-71.