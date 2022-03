LPGA JTBC Classic scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Mar, 2022 ) :Leading scores after Saturday's third round of the LPGA JTBC Classic at Aviara Golf Club in Carlsbad, California (USA unless noted, par 72): 202 - Nanna Koerstz Madsen (DEN) 66-67-69 205 - An Na-rin (KOR) 69-67-69 206 - Pajaree Anannarukarn (THA) 68-69-69, Ko Jin-young (KOR) 65-71-70, Maude-Aimee Leblanc (CAN) 68-68-70 207 - Lilia Vu 71-71-65, Charley Hull (ENG) 69-70-68, Nasa Hataoka (JPN) 70-69-68, Janie Jackson 70-68-69, Choi Hye-jin (KOR) 67-68-72 208 - Chun In-gee (KOR) 69-72-67, Stephanie Meadow (NIR) 69-72-67, Brittany Altomare 71-68-69, Atthaya Thitikul (THA) 69-70-69209 - Kim In-kyung (KOR) 69-73-67, Moriya Jutanugarn (THA) 69-72-68, Park In-bee (KOR) 71-68-70, Lydia Ko (NZL) 68-67-74210 - Lee6 Jeong-eun (KOR) 70-74-66, Ryann O'Toole 68-75-67, Alana Uriell 69-73-68, Amy Yang (KOR) 72-69-69, Lauren Coughlin 71-70-69, He Muni (CHN) 70-71-69, Minjee Lee (AUS) 69-71-70, Leona Maguire (IRL) 69-70-71