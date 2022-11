Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Nov, 2022 ) :Leading first-round scores on Friday in the LPGA's Pelican Women's Championship at Belleair, Florida. Tournament reduced to 54-holes after rain ruled out play on Thursday.

(Par-70): 62 - Maria Fassi (MEX) 64 - Tiffany Chan (HKG), Lexi Thompson (USA), Carlota Ciganda (ESP), Kim Hyo-joo (KOR), Isi Gabsa (GER)65- Hong Yae-eun (KOR), Allisen Corpuz (USA), Gaby Lopez (MEX), Pauline Roussin (FRA), Jasmine Suwannapura (THA), Lizette Salas (USA)66 - Nelly Korda (USA), Chun In-gee (KOR), Morgane Metraux (SUI), Esther Henseleit (GER), Lauren Stephenson (USA)