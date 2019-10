LPGA Volunteers of America Classic scores

Los Angeles, Oct 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Oct, 2019 ) :Leading scores after Thursday's first round of the LPGA Volunteers of America Classic at par-71 Old American Golf Club in The Colony, Texas (USA unless noted): 63 - Stephanie Meadow (NIR) 65 - Amy Olson, Dori Carter 66 - Cheyenne Knight, Liu Ruixin (CHN), Moriya Jutanugarn (THA)67 - Gaby Lopez (MEX), Brittany Altomare, Park In-bee (KOR), Katherine Perry, Lee6 Jeong-eun (KOR), Kristen Gillman, Jaye Marie Green68 - Dottie Ardina (PHI), Chun In-gee (KOR), Alena Sharp (CAN), Pernilla Lindberg (SWE), Georgia Hall (ENG), Hsu Wei-ling (TPE), Ariya Jutanugarn (THA), Jasmine Suwannapura (THA), Lindy Duncan, Jennifer Song, Jodi Ewart Shadoff (ENG), Pornanong Phatlum (THA), Lizette Salas, Kim Sei-young (KOR), Cristie Kerr, Hannah Green (AUS), Hur Mi-jung (KOR), Angela Stanford, Chien Pei-yun (TPE), PK Kongkraphan (THA)