Manchester City v Borussia Dortmund starting line-ups

Manchester, United Kingdom, April 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Apr, 2021 ) :Starting line-ups for the Champions League quarter-final, first leg between Manchester City and Borussia Dortmund at the Etihad Stadium on Tuesday (1900GMT kick-off): Manchester City (4-3-3) Ederson; Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias, Kyle Walker; Rodrigo, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne (capt); Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez Coach: Pep Guardiola (ESP) Borussia Dortmund (4-3-3) Marwin Hitz; Mateu Morey, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphael Guerreiro; Mahmoud Dahoud, Emre Can, Jude Bellingham; Marco Reus (capt), Erling Braut Haaland, Ansgar Knauff Coach: Edin Terzic (GER) Referee: Ovidiu Hategan (ROU)