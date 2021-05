Manchester City v Paris Saint-Germain starting line-ups

Manchester, United Kingdom, May 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th May, 2021 ) :Starting line-ups for the Champions League semi-final, second leg between Manchester City and Paris Saint-Germain at the Etihad Stadium on Tuesday (1900 GMT kick-off, agg 2-1): Manchester City (4-3-3) Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Oleksandr Zinchenko; Ilkay Gundogan, Fernandinho (capt), Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden Coach: Pep Guardiola (ESP) Paris Saint-Germain (4-2-3-1) Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos (capt), Presnel Kimpembe, Abdou Diallo; Leandro Paredes, Ander Herrera; Angel Di Maria, Marco Verratti, Neymar; Mauro Icardi Coach: Mauricio Pochettino (ARG) Referee: Bjorn Kuipers (NED)