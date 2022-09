Marathon world records

Berlin, Sept 25 (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Sep, 2022 ) :Eliud Kipchoge lowered his own world marathon record by half a minute in Berlin on Sunday. Here is a list of the last 10 records: 2hrs 06mins 05sec Ronaldo da Costa (BRA) 20/09/1998 in Berlin 2:05:42 Khalid Khannouchi (USA) 24/10/1999 (Chicago) 2:05:38 Khalid Khannouchi (USA) 14/04/2002 (London) 2:04:55 Paul Tergat (KEN) 28/09/2003 (Berlin) 2:04:26 Haile Gebreselassie (ETH) 30/09/2007 (Berlin) 2:03:59 Haile Gebreselassie (ETH) 28/09/2008 (Berlin) 2:03:38 Patrick Makau (KEN) 25/09/2011 (Berlin) 2:03:23 Wilson Kipsang (KEN) 29/09/2013 (Berlin) 2:02:57 Dennis Kimetto (KEN) 28/09/2014 (Berlin) 2:01:39 Eliud Kipchoge (KEN) 16/09/2018 (Berlin) 2:01:09Eliud Kipchoge (KEN) 25/09/22 (Berlin)