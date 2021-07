(@FahadShabbir)

TOKYO, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jul, 2021 ) -- --:Following are the medal winners of judo women -52 kg at the Tokyo Olympic Games here on Sunday: Gold - Uta Abe, Japan Siliver - Amandine Buchard, FranceBronze - Odette Giuffrida, ItalyBronze - Chelsie Giles, Britain