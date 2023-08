Montreal finalist Samsonova jumps six spots in WTA rankings

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2023 ) :Liudmila Samsonova moved up six places in the latest WTA rankings released on Monday after her run to the final of the Montreal Open.

Russian Samsonova, 24, lost in straight sets to Jessica Pegula in Canada on Sunday, but returns to a career-best 12th ranking which she also achieved last February.

American Pegula, 29, remains third behind Poland's Iga Swiatek and Aryna Sabalenka of Belarus.

1. Iga Swiatek (POL) 9730 pts 2. Aryna Sabalenka (BLR) 8746 3. Jessica Pegula (USA) 6030 4.

Elena Rybakina (KAZ) 5755 5. Ons Jabeur (TUN) 4746 6. Caroline Garcia (FRA) 4685 7. Cori Gauff (USA) 3760 8. Maria Sakkari (GRE) 3510 9. Petra Kvitov� (CZE) 3445 10. Marketa Vondrousova (CZE) 3211 11. Barbora Krejc�kova (CZE) 2840 12. Liudmila Samsonova (RUS) 2745 (+6) 13. Daria Kasatkina (RUS) 2735 (+1) 14. Belinda Bencic (SUI) 2605 (-1) 15. Madison Keys (USA) 2580 16. Veronika Kudermetova (RUS) 2485 17. Karol�na Muchov� (CZE) 2423 18. Victoria Azarenka (BLR) 2235 (+1)19. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2220 (-7)20. Jelena Ostapenko (LAT) 2160