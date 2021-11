Motorcycling: Algarve Grand Prix results and standings

Portimao, Portugal, Nov 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2021 ) :Algarve Grand Prix results on Sunday: MotoGP 1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 38min 17.720sec, 2. Joan Mir (ESP/Suzuki) at 2.478sec, 3.

Jack Miller (AUS/Ducati) 6.402, 4. Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) 6.453, 5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 7.882,6. Pol Espargaro (ESP/Honda) 9.573, 7. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 10.144, 8.

Alex Rins (ESP/Suzuki) 10.742,9. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Avintia) 13.840, 10. Brad Binder (RSA/KTM) 14.487 Selected: 13. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 22.752, Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) and Miguel Oliveira (POR/KTM) both crashed World Championship standings (after 17 of 18 races) 1.

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 267 pts, 2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 227, 3. Joan Mir (ESP/Suzuki) 195, 4. Jack Miller (AUS/Ducati) 165, 5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 163, 6. Marc Marquez (ESP/Honda) 142, 7.

Brad Binder (RSA/KTM) 142, 8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 113, 9.

Maverick Vinales (ESP/Aprilia) 106, 10. Pol Espargaro (ESP/Honda) 92 Selected: 20. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 38 Moto2 1.

Remy Gardner (AUS/Kalex) 39min 36.275sec, 2. Raul Fernandez (ESP/Kalex) at 3.014sec, 3. Sam Lowes (GBR/Kalex) 3.899, 4. Aron Canet (ESP/Boscoscuro) 7.616, 5. Cameron Beaubier (USA/Kalex) 7.621 World Championship standings 1.

Remy Gardner (AUS/Kalex) 305 pts, 2. Raul Fernandez (ESP/Kalex) 282, 3. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 214, 4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 181, 5. Augusto Fernandez (ESP/Kalex) 158 Moto3 1. Pedro Acosta (EST/KTM) 38min 4.339sec, 2.

Andrea Migno (ITA/Honda) at 0.354sec, 3. Niccolo Antonelli (ITA/KTM) 0.880,4. Jeremy Alcoba (ESP/Honda) 1.768, 5. Izan Guevara (ESP/GasGas) 1.839 World Championship standings1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 259 pts, 2. Dennis Foggia (ITA/Honda) 213, 3. Sergio Garcia (ESP/GasGas) 168, 4. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 156,5. Jaume Masia (ESP/KTM) 155