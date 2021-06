Motorcycling: Catalonia MotoGP results and standings

Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 101, 4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 75, 5. Fabio di Giannantonio (ITA/Kalex) 60 Moto3 1. Sergio Garcia (ESP/GasGas) 1:48.852, 2. Jeremy Alcoba (ESP/Honda) at 0.015sec, 3. Deniz Oncu (TUR/KTM) 0.118, 4.

Miguel Oliveira (POR/KTM) 54, 8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 44, 9. Brad Binder (RSA/KTM) 43, 10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 40 Moto2 1. Remy Gardner (AUS/Kalex) 38:22.284, 2. Raul Fernandez (ESP/Kalex) at 1.872sec, 3.

Brad Binder (RSA/KTM) 8.378,9. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 15.652, 10. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Avintia) 19.297 Selected retirements: Marc Marquez (ESP/Honda), Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT), Aleix Espargaro (ESP/Aprilia), Danilo Petrucci (ITA/KTM-Tech3), Pol Espargaro (ESP/Honda) MotoGP standings (after seven races) 1.

Jack Miller (AUS/Ducati) 1.990, 4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 4.815 (penalised 3 seconds for cutting a corner), 5. Joan Mir (ESP/Suzuki) 5.325, 6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 6.281, 7. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 8.175, 8.

Montmel, Spain, June 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jun, 2021 ) :Catalonian MotoGP results at Montmelo on Sunday : MotoGP 1. Miguel Oliveira (POR/KTM) 40min 21.749sec, 2. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) at 0.175, 3.

