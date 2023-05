Motorcycling: French MotoGP results

Le Mans, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th May, 2023 ) :French MotoGP results on Sunday: 1. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) in 41:37.970, 2. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) at 4.256, 3.

Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 4.795, 4. Augusto Fernandez (ESP/GasGas Tech3) 6.281, 5. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 6.726, 6. Brad Binder (RSA/KTM) 16.638, 7. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 15.023, 8.

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini) 15.826, 9. Takaaki Nagakami (JPN/Honda-LCR) 16.370, 10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) 17.828 Did not finish (selected): Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), Marc Marquez (ESP/Honda), Maverick Vinales (ESP/Aprilia), Jack Miller (AUS/KTM), Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) World championship standings (after fifth of 20 races):1.

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 94 pts, 2. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 93, 3. Brad Binder (RSA/KTM) 81, 4. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 80, 5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 66, 6. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 54, 7. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) 49, 8. Jack Miller (AUS/KTM) 49, 9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 49, 10. Alex Rins (ESP/Honda-LCR) 47