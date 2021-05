Motorcycling: Italian MotoGP results and standings

Mugello, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th May, 2021 ) :Italian MotoGP results in Mugello on Sunday: MotoGP 1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 41min 16.344sec, 2. Miguel Oliveira (POR/KTM) at 2.592sec, 3.

Joan Mir (ESP/Suzuki) 3.000, 4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 3.535, 5. Brad Binder (RSA/KTM) 4.903, 6. Jack Miller (AUS/Ducati) 6.233, 7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 8.030, 8. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 17.239, 9.

Danilo Petrucci (ITA/KTM-Tech3) 23.296, 10. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 25.146 Selected retirements: Alex Rins (ESP/Suzuki), Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), Marc Marquez (ESP/Honda) MotoGP standings (after six races) 1.

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 105 points, 2. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 81, 3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 79, 4. Jack Miller (AUS/Ducati) 74, 5. Joan Mir (ESP/Suzuki) 65, 6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 64, 7.

Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 44, 8.

Brad Binder (RSA/KTM) 35, 9. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 33, 10. Miguel Oliveira (POR/KTM) 29 Moto2 1. Remy Gardner (AUS/Kalex) 39:17.667, 2. Raul Fernandez (ESP/Kalex) at 0.014, 3.

Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 8.021, 4. Joe Roberts (USA/Kalex) 8.004, 5. Marcel Schrtter (GER/Kalex) 12.343 Moto2 standings 1. Remy Gardner (AUS/Kalex) 114 pts, 2. Raul Fernandez (ESP/Kalex) 108, 3.

Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 88, 4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 66, 5. Fabio di Giannantonio (ITA/Kalex) 60 Moto3 1. Dennis Foggia (ITA/Honda) 39:37.497, 2. Jaume Masia (ESP/KTM) at 0.036, 3. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) 0.145, 4.

Ayumu Sasaki (JPN/KTM) 0.240, 5. Darryn Binder (RSA/Honda) 0.499 Moto3 standings1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 111 pts, 2. Jaume Masia (ESP/KTM) 59, 3. Ayumu Sasaki (JPN/KTM) 57, 4. Sergio Garcia (ESP/GasGas) 56, 5. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 56