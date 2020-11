Motorcycling: Portugal MotoGP results and standings

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2020 ) :results and standings after motorcycling's Portugal Grand Prix at Portimao on Sunday: MotoGP 1. Miguel Oliveira (POR/KTM-Tech3): 41mins 48.163sec, 2. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) at 3.193, 3. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha/SRT) 3.298, 4. Pol Espargaro (ESP/KTM) 12.626, 5. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 13.318, 6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 15.578, 7. Stefan Bradl (GER/Honda) 15.738, 8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 16.034, 9. Alex Marquez (ESP/Honda) 18.325, 10. Johann Zarco (FRA/Ducati) 18.596.

Standings after 14 of 14 races 1. Joan Mir (ESP/Suzuki) 171 points - champion, 2. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 158, 3. Alex Rins (ESP/Suzuki) 139, 4.

Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 135, 5. Pol Espargaro (ESP/KTM) 135, 6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 132, 7. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) 132, 8. Fabio Quartararo (FRA/Yamha-SRT) 127, 9. Miguel Oliveira (POR/KTM-Tech3) 125, 10. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 116.

Moto2 1. Remy Gardner (AUS/Kalex) 39min 35.476sec, 2. Luca Marini (ITA/Kalex) at 1.609, 3. Sam Lowes (GBR/Kalex) 3.813, 4. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 8.437, 5. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 8.646, 6. Jorge Martin (SPA/Kalex) 8.899SStandings after 15 of 15 races1. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 205pts, 2. Luca Marini (ITA/Kalex) 196, 3. Sam Lowes (GBR/Kalex) 196, 4. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 184, 5. Jorge Martin (ESP/Kalex) 160