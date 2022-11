Motorcycling: Valencia MotoGP results and standings

(@ChaudhryMAli88)

Valencia, Spain, Nov 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Nov, 2022 ) :results of the season-closing Valencia MotoGP on Sunday: 1. Alex Rins (ESP/Suzuki) 41 mins 22.250sec, 2. Brad Binder (RSA/KTM) at 0.396 sec, 3. Jorge Martin (ESP Ducati-Pramac) 1.059, 4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1.911, 5. Miguel Oliveira (POR/KTM) 7.122, 6, Joan Mir (ESP/Suzuki) 7.735, 7. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 8.524, 8. Enea Bastianini (ITA/Ducati- , Gresini) 12.038, 9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 14.441, 10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) 14.676 Final world championship standings Riders 1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 265 points, 2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 248, 3. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 219, 4. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 212, 5. Jack Miller (AUS/Ducati) 189, 6. Brad Binder (RSA/KTM) 188, 7. Alex Rins (ESP/Suzuki) 173, 8. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 166, 9. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 152, 10. Miguel Oliveira (POR/KTM) 149 Final contstructor standings 1. Ducati 448 , 2. Yamaha 256 , 3. Aprilia 248, 4. KTM 240 , 5. Suzuki 199, 6. Honda 155 Moto2 1.Pedro Acosta ((ESP/Kalex) 39 min 52.

413 sec, 2. Augusto Fernandez, (ESP/Kalex) at 1.232sec, 3. Tony Arbolino (ITA/Kalex) 10.163, 4. Fermin Aldeguer (ESP/Boscoscuro) 14.407, 5. Albert Arenas (ESP/Kalex) 18.904, 6. Manuel Gonzalez, (ESP/Kalex) 20.554, 7. Jake Dixon(GBR/Kalex) 21.244, 8. Jeremy Alcoba (ESP/Kalex) 25.868, 9. Senna Agius (AUS/Kalex) 33.763, 10. Marcel Schrotter (GER/Kalex) 35.117 Final standings 1. Augusto Fernandez (ESP/Kalex) 271.5, 2. Ai Ogura (JPN/Kalex) 242, 3. Aron Canet 200, 4. Tony Arbolino (ITA/Kalex) 191.5, 5. Pedro Acosta ((ESP/Kalex) 177.

Moto3 1. Izan Guevara (ESP/GASGAS) 38 min 10.406sec, 2. Deniz Oncu (TUR/KTM) at 0.062sec, 3. Sergio Garcia,(ESP/GASGAS) 6.557sec, 4. Dennis Foggia (ITA/Honda) 14.133, 5. Ayumu Sasaki (JPN/Husqvarna) 14.574, 6. Adrian Fernandez (ESP/ KTM) 14.676, 7. David Munoz, (ESP/KTM) 14.889, 8. Diogo Moreira (BRA/KTM) 15.048, 9. Ryusei Yamanaka (JPN/KTM) 15.288, 10. Daniel Holgado (ESP/KTM) 15.440 Final standings1. Izan Guevara (ESP/GASGAS) 319, 2. Sergio Garcia (ESP/GASGAS) 257, 3.Dennis Foggia (ITA/Honda) 246, 4. Ayumu Sasaki (JPN /Husqvarna) 238, 5. Deniz Oncu (TUR/KTM) 200