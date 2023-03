Napoli v Eintracht Frankfurt Champions League starting line-ups

Naples, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Mar, 2023 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Napoli and Eintracht Frankfurt at the Stadio Diego Armando Maradona in Naples on Wednesday (kick-off 2000 GMT): Napoli (4-3-3) Alex Meret; Giovanni di Lorenzo (capt), Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia Coach: Luciano Spalletti (ITA) Eintracht Frankfurt (3-4-2-1) Kevin Trapp (capt); Tuta, Aurelio Buta, Evan N'Dicka; Ansgar Knauff, Djibril Sow, Sebastian Rode (capt), Christopher Lenz; Mario Goetze, Daichi Kamada; Rafael Borre Coach: Oliver Glasner (AUT) Referee: Anthony Taylor (ENG)