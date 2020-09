NBA Finals schedule

(@ChaudhryMAli88)

Miami, Sept 28 (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Sep, 2020 ) :schedule for the NBA Finals bestp-of-seven championship series between the Los Angeles Lakers and Miami Heat that starts Wednesday in Orlando, Florida: Wed Sept 30: Miami v LA Lakers Fri Oct 2: Miami v LA Lakers Sun Oct 4: LA Lakers v Miami Tue Oct 6: LA Lakers v Miami Fri Oct 9: Miami v LA Lakers (if necessary)Sun Oct 11: LA Lakers v Miami (if necessary)Tue Oct 13: Miami v LA Lakers (if necessary)