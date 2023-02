NBA: LeBron James factfile

Los Angeles, Feb 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Feb, 2023 ) :Factfile on LeBron James, who passed Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA's all-time leading scorer on Tuesday: LEBRON JAMES Born: December 30, 1984 Birthplace: Akron, Ohio, USA Height: 2.03m Weight: 113.4kg Amateur: St.

Vincent-St.

Mary High Turned Pro: 2003 NBA Draft first pick Teams: Cleveland Cavaliers 2003-2010 Miami Heat 2010-2014 Cleveland Cavaliers 2014-2018 Los Angeles Lakers 2018-present NBA Titles: 2012, 2013, 2016, 2020 NBA Finals Most Valuable Player: 2012, 2013, 2016, 2020 NBA MVP: 2009, 2010, 2012, 2013 NBA All-Star: 2005-2023 NBA All-Star Game MVP: 2006, 2008, 2018 NBA Rookie of Year: 2004 NBA scoring champion: 2008NBA assists leader: 2020Olympic champion: 2008, 2012