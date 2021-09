(@ChaudhryMAli88)

Perth, Australia, Sept 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2021 ) :New Zealand team to play Australia in their Rugby Championship and third Bledisloe Cup Test in Perth on Sunday: New Zealand (15-1): Jordie Barrett; Will Jordan, Anton Lienert-Brown, David Havili, Rieko Ioane; Beauden Barrett, Brad Webber; Ardie Savea (capt), Dalton Papalii, Akira Ioane; Scott Barrett, Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor, George BowerReplacements: Samisoni Taukei'aho, Karl Tu'inukuafe, Angus Ta'avao, Tupou Vaa'i, Ethan Blackadder, TJ Perenara, Damian McKenzie, George Bridge