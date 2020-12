New Zealand v Pakistan first Test scoreboard

Mount Maunganui, New Zealand, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Dec, 2020 ) :Scoreboard at close of the New Zealand first innings on day two of the first Test against Pakistan at Bay Oval in Mount Maunganui on Sunday: New Zealand 1st innings (overnight 222-3) T.

Latham c Azhar Ali b Afridi 4 T. Blundell c Yasir Shah b Afridi 5 K. Williamson c Sohail b Yasir Shah 129 R. Taylor c Rizwan b Afridi 70 H. Nicholls c Masood b Shah 56 B. Watling c Yasir Shah b Afridi 73 M.

Santner c Rizwan b Ashraf 19 K. Jamieson c Rizwan b Abbas 32 T. Southee b Yasir Shah 0 N. Wagner c Masood b Yasir Shah 19 T.

Boult not out 8 Extras: (lb5, w5, nb6) 16 Total:(10 wickets; 155 overs) 431 Fall of wickets: 1-4 (Latham), 2-13 (Blundell), 3-133 (Taylor), 4-266 (Nicholls), 5-281 (Williamson), 6-317 (Santner), 7-383 (Jamieson), 8-388 (Southee), 9-421 (Watling), 10-431 (Wagner) Bowling: Afridi 36-7-109-4 (1nb), Abbas 31-14-49-1 (1w), Ashraf 19-8-40-1 (1w), Naseem Shah 25-3-96-1 (3w, 5nb), Yasir Shah 37-4-113-3, Shan Masood 2-1-2-0, Sohail 5-0-17-0 Pakistan: Abid Ali, Shan Masood, Azhar Ali, Fawad Alam, Haris Sohail, Mohammad Rizwan (capt), Faheem Ashraf, Yasir Shah, Mohammad Abbas, Shaheen Afridi, Naseem Shah Toss: Pakistan Umpires: Chris Gaffaney (NZL), Wayne Knights (NZL)tv Umpire: Chris Brown (NZL)Match Referee: Jeff Crowe (NZL)