NFL: Results and standings

Los Angeles, Nov 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Nov, 2019 ) :results and standings on Sunday in the National Football League: Sunday Houston 26 Jacksonville 3 at London Washington 9 Buffalo 24 Minnesota 23 Kansas City 26 NY Jets 18 Miami 26 Chicago 14 Philadelphia 22 Indianapolis 24 Pittsburgh 26 Tennessee 20 Carolina 30 Detroit 24 Oakland 31 Tampa Bay 34 Seattle 40 OT Cleveland 19 Denver 24 Green Bay 11 LA Chargers 26 New England 20 Baltimore 37 Thursday San Francisco 28 Arizona 25 Playing Monday Dallas at NY Giants Standings (W L T Pct Pf Pa) American Football Conference AFC East New England 8 1 0 .889 270 98 Buffalo 6 2 0 .750 158 131 Miami 1 7 0 .125 103 256 N.Y.

Jets 1 7 0 .125 96 211 AFC North Baltimore 6 2 0 .750 251 176 Pittsburgh 4 4 0 .500 176 169 Cleveland 2 6 0 .250 152 205 Cincinnati 0 8 0 .

000 124 210 AFC South Houston 6 3 0 .667 238 191 Indianapolis 5 3 0 .625 182 177 Jacksonville 4 5 0 .444 176 189 Tennessee 4 5 0 .444 168 165 AFC West Kansas City 6 3 0 .667 252 204 Oakland 4 4 0 .500 182 216 L.A.

Chargers 4 5 0 .444 183 168 Denver 3 6 0 .333 149 170 National Football Conference NFC East Dallas 4 3 0 .571 190 124 Philadelphia 5 4 0 .556 224 213 N.Y. Giants 2 6 0 .250 158 218 Washington 1 8 0 .111 108 219 NFC North Green Bay 7 2 0 .778 226 189 Minnesota 6 3 0 .667 234 158 Detroit 3 4 1 .438 204 217 Chicago 3 5 0 .375 142 144 NFC South New Orleans 7 1 0 .875 195 156 Carolina 5 3 0 .625 209 204 Tampa Bay 2 6 0 .250 230 252 Atlanta 1 7 0 .125 165 250 NFC West San Francisco 8 0 0 1.000 235 102 Seattle 7 2 0 .778 248 230 L.A.

Rams 5 3 0 .625 214 174Arizona 3 5 1 .389 195 251afp