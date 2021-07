Olympics: Tennis results - 2nd update

Tokyo, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jul, 2021 ) :Tennis results from the Tokyo Olympics on Friday: Men's singles Semi-finals Alexander Zverev (GER) bt Novak Djokovic (SRB) 1-6, 6-3, 6-1 Karen Khachanov (ROC) bt Pablo Carreno Busta (ESP) 6-3, 6-3 Men's doubles Gold medal match Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) bt Marin Cilic/Ivan Dodig (CRO) 6-4, 3-6, 10-6 Bronze medal match Marcus Daniell/Michael Venus (NZL) bt Austin Krajicek and Tennys Sandgren (USA) 7-6 (7/3), 6-2 Mixed doublesSemi-finalsAndrey Rublev/Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bt John Peers/Ashleigh Barty (AUS) 5-7, 6-4, 13-11