Pakistan vs Zimbabwe second Twenty20 international scoreboard

Rawalpindi, Pakistan, Nov 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Nov, 2020 ) :Scoreboard of the second Twenty20 international match between Pakistan and Zimbabwe played at Rawalpindi stadium on Sunday: Zimbabwe B.

Taylor c Rizwan b Rauf 3 C. Chibhabha c Ashraf b Rauf 15 S. Williams b Ashraf 13 W. Madhevere lbw b Usman 24 Sikandar Raza b Usman 7 R. Burl not out 32 E. Chigumbura st Rizwan b Usman 18 D. Tiripano c Zaman b Rauf 15 T.

Chisoro not out 3 Extras: (lb1, w3) 4 Total: (for seven wkts; 20 overs) 134 Did not bat: R Ngarava, B Muzarabani Fall of wickets: 1-5 (Taylor), 2-30 (Chibhabha), 3-38 (Williams), 4-65 (Raza), 5-66 (Madhevere), 6-90 (Chigumbura), 7-120 (Tiripano) Bowling: Hasnain 4-0-28-0, Rauf 4-0-31-3, Ashraf 4-0-20-1 (2w), Riaz 4-0-31-0 (1w), Usman 4-0-23-3 Pakistan Fakhar Zaman c Chigumbura b Muzarabani 5 Babar Azam c Chigumbura b Muzarabani 51 Haider Ali not out 66 Khushdil Shah not out 11 Extras: (lb1, w3) 4 Total: (for two wkts; 15.

1 overs) 137 Did not bat: Mohammad Hafeez, Mohammad Rizwan, Wahab Riaz, Haris Rauf, Mohammad Hasnain, Faheem Ashraf, Usman Qadir Fall of wickets: 1-10 (Zaman), 2-110 (Azam) Bowling: Muzarabani 4-0-33-2 (2w), Ngarava 3.1-0-28-0, Tiripano 2-0-18-0, Chisoro 3-0-26-0, Williams 1-0-11-0, Raza 2-0-20-0 (1w) result: Pakistan won by eight wickets Toss: Pakistan Umpires: Ahsan Raza (PAK) and Rashid Riaz (PAK)tv umpire: Aleem Dar (PAK)Match referee: Mohammad Javed (PAK)