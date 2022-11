Qatar v Ecuador World Cup starting line-ups

(@FahadShabbir)

Al Khor, Qatar, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group A match between Qatar and Ecuador at the Al Bayt Stadium on Sunday (kick-off 1600 GMT): Qatar (5-3-2) Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Hassan Al Haydos (capt); Almoez Ali, Akram Afif Coach: Felix Sanchez (ESP) Ecuador (4-4-2) Hernan Galindez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupinan; Gonzalo Plata, Moises Caicedo, Jhegson Mendez, Romario Ibarra; Enner Valencia (capt), Michael Estrada Coach: Gustavo Alfaro (ARG) Referee: Daniele Orsato (ITA)