Qatar v Senegal World Cup starting line-ups

(@FahadShabbir)

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Nov, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group A match between Qatar and Senegal at Al Thumama Stadium on Friday (kick-off 1300 GMT): Qatar (5-3-2) Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Ismail Mohamad, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Karim Boudiaf, Assim Madibo, Hassan Al Haydos (capt); Almoez Ali, Akram Afif Coach: Felix Sanchez (ESP) Senegal (4-3-3) Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly (capt), Ismail Jakobs, Abdou Diallo; Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Krepin Diatta; Boulaye Dia, Ismaila Sarr, Famara Diedhiou Coach: Aliou Cisse (SEN) Referee: Antonio Mateu Lahoz (ESP)