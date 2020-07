Racing: Last 10 Epsom Derby winners

London, July 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jul, 2020 ) :List of the last 10 Epsom Derby winners after Serpentine gave Aidan O'Brien a record eighth win on Saturday (horse, country trained in, jockey, trainer, owner): 2011 - Pour Moi (FRA); Mickael Barzalona, Andre Fabre, Mrs John Magnier/ Michael Tabor/ Derrick Smith 2012 - Camelot (IRL); Joseph O'Brien, Aidan O'Brien, Mrs John Magnier/ Michael Tabor/ Derrick Smith 2013 - Ruler of the World (IRL); Ryan Moore, Aidan O'Brien, Mrs John Magnier/Michael Tabor/Derrick Smith 2014 - Australia (IRL); Joseph O'Brien, Aidan O'Brien, Mrs John Magnier/Michael Tabor/ Derrick Smith/Teo Ah Khing 2015 - Golden Horn (ENG); Frankie Dettori, John Gosden, Anthony Oppenheimer 2016 - Harzand (IRL); Pat Smullen, Dermot Weld, Aga Khan IV 2017 - Wings of Eagles (IRL); Padraig Beggy, Aidan O'Brien, Mrs John Magnier/Michael Tabor/Derrick Smith 2018 - Masar (IRL); William Buick, Charlie Appleby, Godolphin2019 - Anthony Van Dyck (IRL); Seamie Heffernan, Aidan O'Brien, Mrs John Magnier/Michael Tabor/ Derrick Smith2020 - Serpentine (IRL); Emmet McNamara, Aidan O'Brien, Mrs John Magnier/Michael Tabor/ Derrick Smith