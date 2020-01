Rallying: Dakar 2020 results after stage 1

(@imziishan)

Al Wajh, Saudi Arabia, Jan 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jan, 2020 ) :results of the Dakar Rally after Sunday's stage 1 (752 kilometres) from Djeddah to Al Wajh.

Cars: 1. Vaidotas Zala-Saulius Jurgelenas (LTU-LTU/Mini) 3h19:04, 2. Stephane Peterhansel-Paulo Fiuza (FRA-POR/Mini) at 2mins 14secs, 3. Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) 2:50, 4. Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) 5:33, 5. Bernhard Ten Brinke-Tom Colsoul (NED-BEL/Toyota) 6:30, 6. Mathieu Serradori-Fabian Lurquin (FRA-BEL/Century) 6:55, 7. Orlando Terranova-Bernardo Graue (ARG-ARG/Mini) 7:15, 8.

Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (KSA-RUS/Toyota) 11:46, 9. Vladimir Vasilyev-Vitaliy Yevtyekhov (RUS-UKR/Mini) 13:25, 10. Erik Van Loon-Sebastien Delaunay (NED-FRA/Toyota) 13:58 Motorcycles:1. Toby price (AUS/KTM) 3h21:33 (penalty: 2:00), 2. Ricky Brabec (USA/Honda) at 5secs, 3. Matthias Walkner (AUT/KTM) 40, 4. Kevin Benavides (ARG/Honda) 2:31, 5. Sam Sunderland (GBR/Ktm) 3:15, 6. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 3:36, 7. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 5:51, 8. Luciano Benavides (ARG/Ktm) 6:56, 9. Andrew Short (USA/Husqvarna) 7:03, 10. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 7:52