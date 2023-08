Rallying: Finland Rally results

Jyv�skyl�, Finland, Aug 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Aug, 2023 ) :results of the Finland Rally, the ninth round of the world championship, on Sunday: 1. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) 2hr 33min 11.3sec, 2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL, Hyundai) at 39.1sec, 3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JAP-IRL, Toyota) 1:36.7, 4. Teemu Suninen/Mikko Markkula (FIN, Hyundai) 1:41.0, 5. Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (FIN, Toyota) 4:09.4 Special stage winners: Elfyn Evans (SS11, SS12, SS13, SS14, SS15, SS16, SS17, SS19, SS21, S222), Kalle Rovanper� (SS3, SS4, SS5, SS6, SS7), Thierry Neuville (SS8, SS9, SS10), Takamoto Tatsuta (SS2, SS18, SS20), Ott T�nak (SS1).

Power Stage: 1.

Elfyn Evans: +5 points, 2. Thierry Neuville: +4, 3. Teemu Suninen: +3, 4. Takamoto Katsuta: +2, 5. Jari-Matti Latvala: +1 Main retirements: Ott T�nak/Martin Jarveoja (EST, M-Sport/Ford), Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN, Hyundai), Kalle Rovanper�/Jonne Halttunen (FIN, Toyota), Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (FRA-BEL, M-Sport/Ford) World standings (after nine of 13 rounds) 1. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (FIN) 170 pts, 2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR) 145, 3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL) 134, 4. Ott T�nak/Martin Jarveoja (EST) 104, 5. Sebastien Ogier/Vincent Landais (FRA) 98 Constructors1. Toyota: 378 pts, 2. Hyundai: 311, 3. M-Sport/Ford 205