Rallying: Rally of Estonia results

Tartu, Estonia, Sept 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Sep, 2020 ) :Rally of Estonia results on Sunday after the third and final day: 1. Ott Tanak-Martin Jarveoja (EST/Hyundai) 1hr 59min 53.6sec, 2.

Craig Breen-Paul Nagle (IRL/Hyundai) at 22.2sec, 3. Sebastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Toyota) 26.9, 4. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) 41.9, 5. Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 1:18.7, 6.

Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (FIN/M-Sport Ford) 2:39.6, 7. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/M-Sport Ford) 2:52.0, 8. Gus Greensmith-Elliott Edmonson (GBR/M-Sport Ford) 4:53.8, 9. Oliver Solberg-Aaron Johnston (SWE-IRL/Volkswagen/WRC3) 7:38.6, 10.

Mads Ostberg-Torstein Eriksen (NOR/Citroen/WRC2) 8:17.3 Power Stage (SS17) 1.

Rovanpera, 2. Evans, 3. Tanak, 4. Ogier, 5. Breen Stage winners Ogier 5 (SS1, SS5, SS7, SS14, SS15), Lappi 1 (SS1), Rovanpera 5 (SS2, SS11, SS13, SS16, SS17), Tanak 3 (SS3, SS4, SS8), Neuville 1 (SS6), Breen 2 (SS9, SS10), Evans 1 (SS12) Drivers championship (after four rounds) 1.

Sebastien Ogier (FRA/Toyota) 79 pts, 2. Elfyn Evans (GBR/Toyota) 70, 3. Ott Tanak (EST/Hyundai) 66, 4. Kalle Rovanpera (FIN/Toyota) 55, 5. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 42, 6. Teemu Suninen (FIN/M-Sport Ford) 34, 7.

Esapekka Lappi (FIN/M-Sport Ford) 30, 8. Craig Breen (IRL/Hyundai) 25, 9= Takamoto Katsuta (JPN/Toyota) 8, Sebastien Loeb (FRA/Hyundai) 8 Constructors:1. Toyota 137 pts, 2. Hyundai 132, 3. M-Sport Ford 83