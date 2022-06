Rallying: Rally of Sardinia results

Rome, June 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jun, 2022 ) :Rally of Sardinia final standings on Sunday, the 5th round of 13 scheduled for the world championship: Rally 1. Ott Tnak - Martin Jrveoja (EST/Hyundai) 3hrs 10min 59.1sec, 2.

Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) at 1min 03.2sec, 3. Dani Sordo - Candido Carrera (ESP/Hyundai) 1:33.0, 4. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA/M-Sport Ford) 2:09.4, 5. Kalle Rovanper - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 3:02.8 Power stage 1.

Neuville 5 pts, 2. Rovanper 4 pts, 3. Evans 3 pts, 4. Lappi 2 pts, 5. Katsuta 1 pt Specials Neuville (SS1, SS19, SS21), Evans (SS2), Lappi (SS3, SS7), Sordo (SS4, SS5), Tnak (SS6, SS10, SS11, SS13, SS14, SS15, SS16, SS18, SS20), Breen (SS12) World Rally Championship standings (after 5 of 13 scheduled rallies) 1.

Kalle Rovanper (FIN) 120 points, 2. Thierry Neuville (BEL) 65, 3. Ott Tnak (EST) 62, 4. Craig Breen (IRL) 52, 5. Takamoto Katsuta (JPN) 47, 6. Elfyn Evans (GBR) 39, 7. Dani Sordo (ESP) 34, 8. Sebastien Loeb (FRA) 27, 9.

Gus Greensmith (GBR) 26,10. Sebastien Ogier (FRA) 19, 11. Pierre-Louis Loubet (FRA) 18 Constructors 1. Toyota 200 points, 2. Hyundai 161, 3. M-Sport/Ford 120,4. Toyota 53 Next rally: Kenya June 23-26 afpHYUNDAI MOTOR