Paris, June 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2022 ) :Rafael Nadal will on Sunday attempt to win his 22nd Grand Slam title when he faces Casper Ruud in the French Open final.

Here, AFP Sport lists all of the great Spaniard's Grand Slam successes so far: 2022 Australian Open bt Daniil Medvedev (RUS) 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 2020 French Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-0, 6-2, 7-5 2019 US Open bt Daniil Medvedev (RUS) 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 2019 French Open bt Dominic Thiem (AUT) 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 2018 French Open bt Dominic Thiem (AUT) 6-4, 6-3, 6-2 2017 US Open bt Kevin Anderson (RSA) 6-3, 6-3, 6-4 2017 French Open bt Stan Wawrinka (SUI) 6-2, 6-3, 6-1 2014 French Open bt Novak Djokovic (SRB) 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 2013 US Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 2013 French Open bt David Ferrer (ESP) 6-3, 6-2, 6-3 2012 French Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 2011 French Open bt Roger Federer (SUI) 7-5, 7-6 (7/3), 5-7, 6-1 2010 US Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 2010 Wimbledon bt Tomas Berdych (CZE) 6-3, 7-5, 6-4 2010 French Open bt Robin Soderling (SUI) 6-4, 6-2, 6-4 2009 Australian Open bt Roger Federer (SUI) 7-5, 3-6, 7-6 (7/3), 3-6, 6-2 2008 Wimbledon bt Roger Federer (SUI) 6-4, 6-4, 6-7 (7/5), 6-7 (10/8), 9-7 2008 French Open bt Roger Federer (SUI) 6-1, 6-3, 6-0 2007 French Open bt Roger Federer (SUI) 6-3, 4-6, 6-3, 6-42006 French Open bt Roger Federer (SUI) 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 (7/4)2005 French Open bt Mariano Puerta (ARG) 6-7 (7/6), 6-3, 6-1, 7-5