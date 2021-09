Rugby Championship - Australia 28 South Africa 26

Gold Coast, Australia, Sept 12 (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Sep, 2021 ) :result of the third round Rugby Championship Test between Australia and South Africa at Cbus Super Stadium on the Gold Coast Sunday: Australia 28 South Africa 26 Half-time: 19-11 Scorers Australia: Tries - Andrew Kellaway.

Conversions - Quade Cooper. Penalties - Quade Cooper (7) South Africa: Tries - Bongi Malherbe, Malcolm Marx (2). Conversions - Pollard.

Penalties - Pollard (3) Teams (15-1) Australia: Tom Banks: Andrew Kellaway, Len Ikitau, Samu Kerevi, Marika Koroibete; Quade Cooper, Tate McDermott; Rob Valetini, Michael Hooper (capt), Lachlan Swinton; Matt Philip, Izack Rodda; Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a, Angus Bell Replacements: Feleti Kaitu'u, James Slipper, Taniela Tupou, Rob Leota, Pete Samu, Nic White, Reece Hodge, Jordan Petaia Coach: Dave Rennie (NZL) South Africa: Willie le Roux; Sbu Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Franco Mostert, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff Replacements: Malcolm Marx, Ox Nche, Vincent Koch, Marco van Staden, Kwagga Smith, Jasper Wiese, Herschel Jantjies, Damian WillemseCoach: Jacques Nienaber (RSA)Referee: Luke Pearce (ENG)