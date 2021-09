Rugby Championship result - New Zealand 36 Argentina 13

Brisbane, Australia, Sept 18 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2021 ) :result of a round four Rugby Championship Test between New Zealand and Argentina at Brisbane's Suncorp Stadium on Saturday: New Zealand 36 Argentina 13 Half-time 24-3 Scorers New Zealand: Tries - Patrick Tuipulotu, TJ Perenara, Tupou Vaa'i (2), Samisoni Taukei'aho.

Conversions - Jordie Barrett (4). Penalties - Jordie Barrett Argentina: Try - Emiliano Boffelli. Conversion - Boffelli.

Penalties - Boffelli (2) Teams (15-1) New Zealand: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Quinn Tupaea, George Bridge; Damien McKenzie, TJ Perenara; Hoskins Sotutu, Ardie Savea (capt), Ethan Blackadder; Tupou Vaa'i, Patrick Tuipulotu; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho, Joe Moody Replacements: Codie Taylor, George Bower, Ofa Tuungafasi, Scott Barrett, Luke Jacobson, Finlay Christie, Beauden Barrett, Braydon Ennor Coach: Ian Foster (NZL) Argentina: Juan Cruz Mallia; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou, Pablo Matera; Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez; Tomas Lavanini, Matias Alemanno; Santiago Medrano, Julian Montoya (capt), Facundo Gigena Replacements: Santiago Socino, Carlos Muzzio, Enrique Pieretto, Guido Petti, Tomas Lezana, Gonzalo Garcia, Domingo Miotti, Matias MoroniCoach: Mario Ledesma (ARG)Referee: Jaco Peyper (RSA)