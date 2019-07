RugbyU: Australia 16 Argentina 10

Brisbane, Australia, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jul, 2019 ) :Score from the Rugby Championship match between Australia and Argentina at Suncorp Stadium in Brisbane on Saturday: Australia 16 Argentina 10 H-t: 10-3 Scorers Australia: Try - Reece Hodge.

Conversion - Christian Lealiifano. Penalties - Lealiifano (3) Argentina - Try - Facundo Isa. Conversion - Joaquin Diaz Bonilla.

Penalty: Nicolas Sanchez Teams Australia (15-1): Kurtley Beale; Reece Hodge, Tevita Kuridrani, Samu Kerevi, Marika Koroibete; Christian Lealiifano, Will Genia; Isi Naisarani, Michael Hooper (capt), Lukhan Salakaia-Loto; Rory Arnold, Izack Rodda; Sekope Kepu, Folau Fainga'a, Scott Sio Replacements: Tolu Latu, James Slipper, Taniela Tupou, Rob Simmons, Luke Jones, Nic White, Matt Toomua, James O'Connor Coach: Michael Cheika (AUS) Argentina (15-1): Joaquin Tuculet; Santiago Cordero, Matias Moroni, Jeronimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolas Sanchez, Tomas Cubelli; Facundo Isa, Tomas Lezana, Pablo Matera (capt); Tomas Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julian Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro Replacements: Santiago Medrano, Mayco Vivas, Ramiro Herrera, Matias Alemanno, Juan Manuel Leguizamon, Felipe Ezcurra, Joaquin Diaz Bonilla, Matias OrlandoCoach: Mario Ledesma (ARG)Referee: Ben O'Keeffe (NZL).