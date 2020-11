RugbyU: Autumn Nations Cup fixtures

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Nov, 2020 ) :Fixtures in the 2020 Autumn Nations Cup rugby union tournament (all kick-off times GMT): Group A Ireland, Wales, England, Georgia Group B France, Fiji, Scotland, Italy Round One Nov 13: Ireland v Wales, Lansdowne Road, Dublin (1900) Nov 14: Italy v Scotland, Stadio Artemio Franchi, Florence (1245) Nov 14: England v Georgia, Twickenham (1500) Nov 15: France v Fiji, Stade de la Rabine, Vannes (1500) Round Two Nov 21: Italy v Fiji, Stadio del Conero, Ancona (1245) Nov 21: England v Ireland, Twickenham (1500) Nov 21: Wales v Georgia, Parc Y Scarlets, Llanelli (1715) Nov 22: Scotland v France, Murrayfield (1515) Round Three Nov 28: Scotland v Fiji, Murrayfield (1345) Nov 28: Wales v England, Parc Y Scarlets (1600) Nov 28: France v Italy, Stade de France, Paris (2010) Nov 29: Ireland v Georgia, Lansdowne Road (1400) Finals Weekend Teams will play the side finishing in the same position in the opposite pool Dec 05: Georgia v TBD, Murrayfield (1200) Dec 05: Ireland v TBD, Lansdowne Road (1415) Dec 05: Wales v TBD, Parc Y Scarlets (1645) Dec 06: England v TBD, Twickenham (1400) Note: TBD = to be decided