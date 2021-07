RugbyU: British and Irish Lions team to play South Africa A

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jul, 2021 ) :British and Irish Lions team announced on Monday to play South Africa A in Cape Town on Wednesday: Team (15-1) Anthony Watson; Louis Rees-Zammit, Chris Harris, Bundee Aki, Josh Adams; Dan Biggar, Conor Murray (capt); Taulupe Faletau, Tom Curry, Josh Navidi; Iain Henderson, Maro Itoje; Kyle Sinckler, Ken Owens, Wyn JonesReplacements: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Zander Fagerson, Adam Beard, Tadhg Beirne, Sam Simmonds, Gareth Davies, Elliot DalyCoach: Warren Gatland (NZL)