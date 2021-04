RugbyU: European Champions Cup results

Paris, April 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Apr, 2021 ) :European Champions Cup results on Sunday: Last 16 Racing 92 (FRA) 56 Edinburgh (SCO) 3 Playing later (all times GMT) Bordeaux-Begles (FRA) v Bristol Bears (ENG) (1400), Scarlets (WAL) v Sale Sharks (ENG) (1630) Played Saturday Wasps (ENG) 25 Clermont (FRA) 27 Munster (IRL) 33 Toulouse (FRA) 40 Exeter Chiefs (ENG) 47 Lyon (FRA) 25 FridayGloucester (ENG) 16 La Rochelle (FRA) 27Leinster (IRL) v Toulon (FRA) - cancelled; Leinster win on walkover