RugbyU: France v Japan teams

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Nov, 2022 ) :Teams for the Autumn Nations Series Test between France and Japan in Toulouse on Sunday (1300GMT): France (15-1) Thomas Ramos; Damian Penaud, Gael Fickou, Jonathan Danty, Yoram Moefana; Romain Ntamack, Maxime Lucu; Gregory Alldritt, Charles Ollivon (capt), Anthony Jelonch; Romain Taofifenua, Cameron Woki; Uini Atonio, Julien Marchand, Reda Wardi Replacement: Peato Mauvaka, Dany Priso, Sipili Falatea, Florian Verhaeghe, Bastien Chalureau, Sekou Macalou, Baptiste Couilloud, Matthieu Jalibert Coach: Fabien Galthie (FRA) Japan (15-1) Ryohei Yamanaka; Dylan Riley, Shogo Nakano, Ryoto Nakamura, Siosaia Fifita; Seungsin Lee, Naoto Saito; Kazuki Himeno, Pieter Labuschagne, Michael Leitch; Jack Cornelsen, Warner Dearns; Jiwon Gu, Atsushi Sakate (capt), Keita InagakiReplacements: Kosuke Horikoshi, Craig Millar, Shuhei Takeuchi, Wimpie van der Walt, Tevita Tatafu, Yutaka Nagare, Hayata Nakao, Kotaro MatsushimaCoach: Jamie Joseph (NZL)