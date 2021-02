RugbyU: Italy team to play Ireland in Six Nations

(@FahadShabbir)

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Feb, 2021 ) :Italy team to play Ireland in the Six Nations at the Stadio Olimpico in Rome on Saturday (1415 GMT kick-off): Italy (15-1) Jacopo Trulla, Luca Sperandio, Juan Ignacio Brex, Carlo Canna, Monty Ioane, Paolo Garbisi, Stephen Varney, Michele Lamaro, Johan Meyer, Sebastian Negri, David Sisi, Marco Lazzaroni, Marco Riccioni, Luca Bigi (capt), Andrea LovottiReplacements: Gianmarco Lucchesi, Cherif Traore, Giosue Zilocchi, Niccolo Cannone, Maxime Mbanda, Callum Braley, Federico Mori, Mattia BelliniCoach: Franco Smith (RSA)