RugbyU: Italy v England teams

Rome, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2022 ) :Teams for Italy's Six Nations match with England at the Stadio Olimpico in Rome on Sunday (1500GMT): Teams (15-1) Italy Edoardo Padovani; Federico Mori, Juan Ignacio Brex, Marco Zanon, Monty Ioane; Paolo Garbisi, Stephen Varney; Toa Halafihi, Michele Lamaro (capt), Braam Steyn; Federico Ruzza, Niccolo Cannone; Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti Replacements: Epalahame Faiva, Cherif Traore, Tiziano Pasquali, David Sisi, Sebastian Negri, Giovanni Pettinelli, Alessandro Fusco, Leonardo Marin Coach: Kieran Crowley (NZL) England Freddie Steward; Max Malins, Joe Marchant, Henry Slade, Jack Nowell; Marcus Smith, Harry Randall; Alex Dombrandt, Tom Curry (capt), Maro Itoje; Nick Isiekwe, Charlie Ewels; Will Stuart, Jamie George, Ellis Genge Replacements: Luke Cowan-Dickie, Joe Marler, Kyle Sinckler, Ollie Chessum, Sam Simmonds, Ben Youngs, George Ford, Elliot Daly Coach: Eddie Jones (AUS) Referee: Damon Murphy (AUS)