RugbyU: Scotland v France teams

(@ChaudhryMAli88)

Edinburgh, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Feb, 2022 ) :Teams for the Six Nations international between Scotland and France at Murrayfield on Saturday (1415 GMT): Scotland (15-1) Stuart Hogg (capt); Darcy Graham, Chris Harris, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe; Finn Russell, Ali Price; Magnus Bradbury, Hamish Watson, Rory Darge; Grant Gilchrist, Sam Skinner; Zander Fagerson, Stuart McInally, Pierre Schoeman Replacements: George Turner, Oli Kebble, WP Nel, Jamie Hodgson, Nick Haining, Ben White, Blair Kinghorn, Mark Bennett Coach: Gregor Townsend (SCO) France (15-1) Melvyn Jaminet; Damian Penaud, Gael Fickou, Jonathan Danty, Yoram Moefana; Romain Ntamack, Antoine Dupont (capt); Anthony Jelonch, Gregory Alldritt, Francois Cros; Paul Willemse, Cameron Woki; Uini Atonio, Julien Marchand, Cyril Baille Replacements: Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, Romain Taofifenua, Thibaud Flament, Dylan Cretin, Maxime Lucu, Thomas Ramos Coach: Fabien Galthie (FRA) Referee: Karl Dickson (ENG)