RugbyU: South Africa team to play Ireland

Dublin, Nov 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Nov, 2022 ) :South Africa team to play Ireland in the Autumn Nations Series in Dublin on Saturday: Team (15-1) Cheslin Kolbe; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Damian Willemse, Jaden Hendrikse; Jasper Wiese, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx, Steven KitshoffReplacements: Bongi Mbonambi, Ox Nche, Vincent Koch, Franco Mostert, Deon Fourie, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Willie le RouxCoach: Jacques Nienaber (RSA)