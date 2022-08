RugbyU: South Africa team to play New Zealand

Mbombela, South Africa, Aug 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Aug, 2022 ) :South Africa team to play New Zealand in Mbombela on Saturday in the first round of the Rugby Championship: Teams (15-1) Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Faf de Klerk; Jasper Wiese, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx, Trevor NyakaneReplacements: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Salmaan Moerat, Franco Mostert, Kwagga Smith, Jaden Hendrikse, Willie le RouxCoach: Jacques Nienaber (RSA)