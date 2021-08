RugbyU: South Africa v British and Irish Lions teams

Cape Town, Aug 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Aug, 2021 ) :South Africa and British and Irish Lions teams for series-deciding third Test at Cape Town Stadium on Saturday (1600 GMT): Teams (15-1) South Africa: Willie le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff Replacements: Malcolm Marx, Trevor Nyakane, Vincent Koch, Marco van Staden, Kwagga Smith, Herschel Jantjies, Morne Steyn, Damian Willemse Coach: Jacques Nienaber (RSA) British and Irish Lions: Liam Williams; Josh Adams, Robbie Henshaw, Bundee Aki, Duhan van der Merwe; Dan Biggar, Ali Price; Jack Conan, Tom Curry, Courtney Lawes; Alun Wyn Jones (capt), Maro Itoje; Tadhg Furlong, Ken Owens, Wyn Jones Replacements: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Kyle Sinckler, Adam Beard, Sam Simmonds, Conor Murray, Finn Russell, Elliot Daly Coach: Warren Gatland (NZL) Referee: Mathieu Raynal (FRA)Assistant referees: Nic Berry (AUS), Ben O'Keeffe (NZL)tv match official: Marius Jonker (RSA)